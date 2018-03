L'addio a nonna Luisa aprì con il marito il primo forno della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Cordoglio in città per la morte di Maria Luisa Lattanzi, aveva 88 anni, 64 dei quali passati a lavorare al panificio La Corva che aveva fondato con il marito nel 1954. Nonna Luisa ha avviato con il consorte l’attività ai tempi in cui è nato lo stesso Comune. Il suo è stato il primo forno del paese, attività portata avanti con successo dai discendenti della famiglia che oggi piangono una donna minuta ma al contempo immensa. Restano nella memoria i fragranti maritozzi, il pane caldo appena sfornato, le pizze odorose di nonna Luisa. Indaffarata fino all’ultimo. Impossibile dimenticare le sue mani impiastricciate di bianco, le sue risate, le ricette fatte di dosi precise, impasti e calcoli scrupolosi su quantità di lievito e tempi di cottura.