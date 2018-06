Addio a Bottoni, fu tra i primi volontari della Croce verde elpidiense

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO L’intera famiglia dei volontari della Croce Verde si è unita, con profondo cordoglio e commozione, alla scomparsa prematura del l’indimenticabile Pasquale Bottoni,71 anni, tra i primissimi volontari della Croce verde. E’ stato un uomo che si è prodigato, sin dall’inizio, per la cittadinanza e per chiunque lo ha conosciuto. Si è distinto per capacità professionale, umanità, altruismo, generosità, moralità, simpatia, ironia e capacità relazionale, testimoniata da chiunque lo ha conosciuto ed in particolare, dai clienti della sua barberia e dai suoi colleghi volontari delle Croce Verde. «Lo ricordiamo anche come uno splendido padre di due validissimi volontari e come fantastico marito. Partecipiamo tutti, indistintamente, compresi i medici della continuità assistenziale presso la Croce verde, al profondo dolore della moglie, dei figli e di tutti i famigliari».