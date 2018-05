Silvana uccisa a fucilate in faccia L'aveva riaccolta dopo la separazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PORTO SANT’ELPIDIO - Una mira da cecchino, affinata da giovane sparando alla selvaggina e ai piattelli, poi in età da pensione accostando il pallino sui campi di bocce. Ma non ha avuto bisogno di precisione Giuseppe Valentini, l’anziano di 78 anni che tutti descrivono come mite e pacioso, per abbattere a fucilate la povera donna che s’era ripreso in casa da sei mesi, dopo un matrimonio naufragato quindici anni fa per le seduzioni di una setta che avevano affascinato la moglie Silvana Marchionni. Il suo ultimo poligono di tiro, in un lunedì maledetto nella campagna coltivata a grano e ulivi vicino al quartiere Corva, ha un perimetro limitato, il minuscolo palcoscenico dell’ennesimo femminicidio.