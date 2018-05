Due minorenni dormivano in un capanno, sorpresi dai vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Alcuni residenti avevano segnalato strani movimenti nel capanno per attrezzi de Le Grottacce, locale a ridosso di villa Murri. Così hanno allertato i vigili urbani che hanno effettuato un sopralluogo. All’interno del capanno gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Luigi Gattafoni, hanno trovato due minorenni, un ragazzo straniero e una ragazzina di Civitanova.La giovane coppia pare ci passasse le notti in quel capanno di fortuna. Entrambi sono stati accompagnati al commissariato di Fermo per gli accertamenti di rito. Lui è stato portato in una comunità di prima accoglienza del Fermano, lei invece è stata consegnata alla famiglia.