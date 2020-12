Mareggiate, altri danni agli chalet. I titolari sempre più esasperati: «Che disastro»

PORTO SANT'ELPIDIO - Cosa facciamo quest’inverno? Chiedevano i balneari all’assessore regionale alla difesa della costa Stefano Aguzzi che era venuto a Porto Sant’Elpidio all’inizio di novembre per prendere coscienza del problema erosione. E adesso l’inverno è arrivato. Ieri con tutta la sua carica esplosiva. I balneari sono tornati a mettersi le mani sui capelli e a raccomandarsi al signore. Si sono arroventate le chat dei gruppi su whatsapp e c’è chi è sceso perfino in strada per fare i video con il telefonino e postarli su Facebook dove si sono moltiplicati commenti del tipo: «Che disastro» e «Stanotte saranno guai».

Il lungomare sud alle 6 di pomeriggio era ridotto un colabrodo. Acqua e fango avevano invaso marciapiede, pista ciclabile e in alcuni tratti, dove ci sono i varchi, anche la strada. Il peggio nel tratto dalla piattaforma di legno verso nord e verso sud. Male per chalet come Lo Storione, ex Kooka oggi Why Not, Luna Rossa, Trentasette, ex-Salè oggi Aristomatti, ex Splash oggi Zio Pesce.

Le staccionate di legno sul versante est di quelle strutture erano crollate e finite in acqua, il mare ha scavato sotto le strutture e sono franate anche balconate nuove, realizzate quest’anno. Si ricomincia a ballare in via Faleria. Anche nel tratto di spiaggia libera il mare era a ridosso delle palme con le palizzate degli stabilimenti sfondate e per terra ghiaia e sabbia.

Danni anche da Trentasette nonostante le scogliere radenti. Meno peggio è andata per Aristomatti ma solo perché la titolare della concessione Cinzia Brunelli aveva investito di suo per la scogliera radente qualcosa come 80mila euro in due anni: 30mila euro il primo e 50mila euro il secondo anno.

Oggi la balneare dice: «Le scogliere tengono, dentro fanno le voragini ma tengono anche perché, oltre a quelle messe dal Comune, dietro, c’erano quelle messe da me e questa è stata la differenza che non mi ha fatto finire sott’acqua, è quel metro e mezzo di scogliere in più a fare la differenza». Un problema, insomma, che continua a tenere banco tanto che segnalazioni di spiagge mangiate dalle onde arrivano anche da Porto San Giorgio.

