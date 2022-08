PORTO SANT'ELPIDIO - Viola la messa in prova e non rientra in casa la sera: 50enne rischia di tornare in carcere. I carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio, nel corso dei quotidiani controlli, hanno denunciato un 50enne che non aveva rispettato le prescrizioni impostegli dal giudice con il provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali. in particolare i militari hanno accertato che l’altra sera, dopo le ore 22, l’uomo non si trovava in casa nonostante avesse l’obbligo impostogli dal giudice di permanervi dalle ore 22 alle ore 7 successive di ogni giorno.

È scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della repubblica fermana per il reato di inosservanza dei provvedimanti dell’autorità Ora la sua posizione verrà anche valutata per stabilire se possa continuare, o meno, a beneficiare della misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova ai servizi sociali.