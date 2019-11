Mazzate sul vetro anti sfondamento: il professionista rientra e trova la casa devastata dai ladri

LEGGI ANCHE:

PORTO SANT'ELPIDIO – Hanno preso aun vetro antisfondamento, fino a mandarlo in frantumi, per riuscire ad entrare in casa. A quel punto hanno girato tutte le stanze e le hanno messe a soqquadro, hanno vuotato scaffali, armadi e cassetti, lasciato un cumulo di indumenti, oggetti ed effetti personali alla rinfusa a terra, prima di allontanarsi.E’ il colpo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una villetta nella zona periferica di, dove risiede la famiglia di un professionista. Erano all’incirca le 18.30, non c’era nessuno in casa ed i malviventi hanno avuto campo libero per assaltare la dimora. Ancora da stabilire con esattezza l’importo del, anche perché, prima di procedere alla conta degli oggetti trafugati, non si è toccato nulla in attesa che la polizia scientifica arrivasse per effettuare tutti i rilievi del caso.