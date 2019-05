Maxi rissa tra donne â€‹innescata dalle puzze della caldaia: due ferite

di Sonia Amaolo

PORTO SANT’ELPIDIO - Maxi rissa venerdì sera in via San Giovanni Bosco, una donna italiana sola contro tutti, per tutti s’intende una decina di cinesi residenti a Porto Sant’Elpidio. Risultato del diverbio, due donne con le ossa rotte, l’italiana è stata ricoverata al nosocomio di Fermo ed è rientrata a casa ieri mattina, ha problemi al braccio, una delle donne cinesi coinvolte nel parapiglia si sarebbe fatta male a una gamba. Tutto è accaduto per la canna fumaria. Gli agenti della questura sono stati impegnati nella via centrale del paese per più di due ore, dalle 20.15 alle 22.30. Sono stati lì per sedare gli animi e non è stato facile tra le urla, gli spintoni, calci e pugni, schiaffi e tirate di capelli.