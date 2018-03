Blitz in un condominio trovate piantine e un chilo di marijuana, un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO -Gli agenti del commissariato di polizia mentre stavano effettuando alcuni controlli presso un condominio elpidiense si sono insospettiti per un forte odore che fuoriusciva da un vano, e udendo dei rumori provenire dall’interno e presumendo la presenza di persone, con un escamotage sono riusciti a far aprire la porta della stanza all'interno della quale c'erano piante e materiale per la coltivazione di canapa indiana.L’uomo all’interno della stanza è stato subito identificato per M.S., italiano di 24 anni, trovato in possesso anche di una serra, lampade, attrezzatura elettronica e fertilizzanti necessari per la coltivazione della canapa indiana e successiva trasformazione in marijuana.Nella perquisizione che è seguita e che è stata estesa anche all’abitazione sovrastante, è stato rinvenuto anche un chilogrammo di marijuana pronta per la vendita e suddivisa in sacchetti da 50 grammi, inoltre hanno sequestrato 4 piante presenti nella serra con evidenti infiorescenze. Dato il quantitativo e la dimostrata attività di coltivazione ai fini di spaccio, al termine delle analisi condotte dalla locale Polizia Scientifica, il giovane è stato arrestato. Della misura restrittiva è stato informato il magistrato di turno che anche in considerazione del fatto che l’uomo era incensurato, ha disposto gli arresti domiciliari.