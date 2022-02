Maria Rita Solfanelli a Sanremo per acconciare le star della musica: suoi i capelli rosso fuoco di Noemi

PORTO SANT'ELPIDIO - C’è anche Maria Rita Solfanelli da Porto Sant’Elpidio a Sanremo per pettinare presentatori, cantanti, ospiti della kermesse canora. Con una passione che coltiva fin da 13 anni, un negozio avviato nel 1986 in via Canada, l’hair-stylist portoelpidiense da martedì è nella città dei fiori con il gruppo la “Compagnia della Bellezza”, direttore artistico Salvo Filetti, presenza costante in tv nel programma “Detto Fatto” di Rai Due. Maria Rita e lo staff hanno pettinato Noemi.

La cantante si è esibita con una testa rossa fiammante, bellissima anche grazie all’arte di Maria Rita e degli altri. Dopo il Festival del Cinema di Venezia, Roma, Taormina, dopo la finale di Miss Italia, le sfilate d’alta moda a Roma, Milano e Pitti a Firenze, un’altra esperienza arricchisce il curriculum di Maria Rita che conclude oggi la sua avventura sanremese felice di aver potuto portare in tv la sua professionalità.

