PORTO SANT’ELPIDIO - Ogni anno, nelle Marche, sono stimati quasi 11mila nuovi casi di tumore. Negli ultimi 12 mesi i passi avanti della ricerca hanno consentito di cronicizzare la malattia in un numero sempre più elevato di pazienti, garantendo una buona qualità di vita.

Dai tumori frequenti come quelli della mammella, del polmone e del colon-retto, fino a quelli rari come il carcinoma delle vie biliari, i progressi sono stati davvero significativi. Oggi e domani due giorni con gli specialisti oncologi al teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio. Con Marcangolo, giunto alla XIV edizione, si farà il punto sulle novità in ambito oncologico con uno sguardo attento alla ricerca. Si tratta di uno dei più autorevoli congressi dell’oncologia esistenti in Italia, evento itinerante che approda nella riviera elpidiense. Il 2022 è stato un anno assai proficuo per l’oncologia, i relatori che interverranno sono opinion leader nazionali, esperti internazionali. Con loro si potranno approfondire tutte le tematiche per le ultime novità sui tumori della mammella, del polmone, del fegato e vie biliari, del tratto gastroenterico, della pelle.

I protagonisti

L’evento è ideato da Rossana Berardi e Renato Bisonni: lei è ordinario all’Università Politecnica e direttrice della Clinica oncologica dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, lui è direttore dell’Unità operativa di Oncologia medica all’ospedale Murri di Fermo. Con loro ci saranno i relatori Paolo Ascierto dell’Istituto Pascale di Napoli, Domenica Lorusso del Policlinico Gemelli, Alberto Sobrero del Policlinico San Martino di Genova, Grazia Arpino dell’Università Federico II di Napoli e Andrea Ardizzoni dell’Università di Bologna. Dal melanoma alle neoplasie ginecologiche, dai tumori del tratto gastroenterico, della mammella, dei polmoni al contributo della nutrizione nella terapia, con la biologa nutrizionista Edy Virgili. Una sessione sarà dedicata alle cure palliative precoci, per pazienti e loro familiari, interverrà anche don Vinicio Albanesi. La giornata di oggi è dedicata ai professionisti sanitari, che saranno aggiornati sulle nuove terapie farmacologiche innovative, domani l’incontro multidisciplinare sarà aperto alla cittadinanza e alle associazioni di volontariato della rete Marcangola. «C’è stata un’accelerazione nell’uso dell’immunoterapia per i tumori del tratto gastroenterico» dice Bisonni, che spiega come certi farmaci possono essere utilizzati per l’immunoterapia. Una innovazione assoluta. «Sono stati fatti passi da gigante in diversi settori» rimarca a sua volta la Berardi, che è consigliere nazionale dell’associazione italiana di Oncologia medica, una delle realtà che patrocina l’evento.

Il periodo

«È stato un anno importantissimo per il tumore mammario - continua la ricercatrice –: sono disponibili nuovi farmaci e sono emersi dati scientifici solidi e significativi per la strategia terapeutica della patologia, per una prospettiva di lunga vita o di guarigione. Sono emerse novità scientifiche per patologie importanti, nell’ambito del tumore del polmone c’è stata una rivoluzione terapeutica. Il futuro è già realtà». Si parla di Oncologia mutazionale e tante sono le novità anche per tumori del fegato e vie biliari. La nutrizionista Virgili affronterà la tematica in relazione alla sua materia e dice che «i pazienti oncologici dovrebbero avere sempre una valutazione nutrizionale e una dieta adeguata, due elementi da intendere come parte integrante del percorso terapeutico».