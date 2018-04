Sessantenne si accascia per un malore in strada: intossicazione da stupefacenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Intossicazione da stupefacenti, è accaduto a un sessantenne elpidiense soccorso nella centralissima via Marina, alla Faleriense. L’uomo ha accusato un malore, in una manciata di minuti erano già sul posto l’auto-medica del 118, l’ambulanza della Croce verde e la gazzella dei carabinieri. L’uomo è un tossicodipendente, ma non è andato in overdose. La sua sarebbe un’intossicazione acuta, dovuta all’uso prolungato di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale per accertamenti.