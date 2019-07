Malore e schianto tra due ciclisti: uno finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Tremendo schianto in bici fra due ciclisti amatoriali impegnati in una pedalata domenicale di prima mattina. Il fatto è accaduto ieri mattina a nord del ponte di collegamento tra Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio. Scontro tra due biciclette sulla rotatoria tra via Milano e via Ravenna. Uno dei due è un turista ospite al vicino campeggio. Un uomo è stato trasportato all’ospedale Murri di Fermo. Sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde. Il ciclista rimasto ferito avrebbe perso molto sangue tanto che è rimasta una grossa chiazza brunastra sulla strada. A innescare la caduta potrebbe anche essere stato un improvviso malore di uno dei due, anche se non si può escludere una manovra errata. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.