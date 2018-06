Malore fatale dopo il voto un uomo di 52 anni trovato morto in auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Malore fatale per un elpidiense di 52 anni che dopo essersi recato ai seggi, alla scuola Pennesi del centro, per votare è salito in auto per fare rientro a casa. Pochi istanti dopo si è sentito male, forse un infarto, ed è morto. Il dramma si è consumato in Via Fontanella a nord Porto Sant’Elpidio. Il corpo è stato trovato nell’auto parcheggiata dietro la chiesa centrale da alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto dove si è consumato il dramma sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 e la polizia. Inutile purtroppo si sono rivelati i tentativi per cercare di rianimarlo, il 52enne era già morto. Sul posto anche il magistrato e i familiari che hanno effettuato il riconoscimento.