Accusa un malore in casa, â€‹donna trasferita in eliambulanza ad Ascoli

PORTO SANT'ELPIDIO - Una donna di 48 anni ha accusato un malore in casa ed è stata soccorsa dal marito che ha subito lanciato l'allarme. La donna, secondo una prima sommaria ricostruzione, sembra sia stata colta da un improvviso infarto. Il marito ha allertato i soccorsi e sul posto è subito arrivata una ambulanza con i soccorritori che hanno subito intuito la gravità della situazione allertando l'eliambulnza. L'elicottero del 118 regionale in pochi minuti è atterrato al campo sportivo di Marina Picena dove ha caricato la donna per trasportarla d'urgenza all'ospedale di Ascoli.