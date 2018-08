Accusa un malore mentre è in fila al bancomat e batte la testa a terra, ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO Accusa un malore, cade e batte la testa a terra. E’ successo stamattina, giorno di mercato settimanale alla Faleriense. Trasportato all’ospedale Murri di Fermo per controlli un portoelpidiense che si è sentito male mentre faceva la fila alla Cassa di Risparmio di Fermo, in piazza Giovanni XXIII a Porto Sant’Elpidio. Sul posto l’auto medica e l’ambulanza per il soccorso medico.