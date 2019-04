Addio Emerenziana â€‹si è spenta la maestra dal cuore d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - La maestra dal cuore d’oro premiata al Teatro delle Api “donna dell’anno” per la sua attività nel volontariato se ne va e lascia una città sgomenta. Tutti ricordano con affetto Emerenziana Tentoni, quarantadue anni alla scuola materna e una vita dedicata agli altri, il campo sociale era stato da sempre la sua passione e sul palco, quando ha ricevuto il premio, ha commosso tutti con questa frase: «non credo di aver fatto niente di speciale, ho aiutato chi aveva bisogno».L’assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferracuti la ricorda come una persona di cuore, pronta ad aiutare il prossimo. «Mi piace ricordarti così, nel canto» il messaggio del maestro Sauro Argalia, direttore della Corale. Era una presenza costante alla Corale Emerenziana e quando non ha più potuto cantare ha mantenuto sempre l’impegno, presente ai concerti. Tanti i messaggi di vicinanza e il dolore profondo espresso da chi la conosceva la cara maestra che a breve avrebbe compiuto 85 anni. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nel Santuario Santa Maria dell’Addolorata al quartiere Corva.