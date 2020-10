Lavori per la terza corsia dell'autostrada A14: chiusure notturne per il casello

PORTO SANT'ELPIDIO - Lavori per la terza corsia sull'autotrada a14: chiude per alcuni notti il casello di Porto Sant'Elpidio.

LEGGI ANCHE:

Scontro tra due auto, una finisce in un campo. I feriti estratti dalle macchine e soccorsi in eliambulanza

Maltrattano un'anziana e le rubano mezzo milione: coppia di badanti nei guai. La denuncia dei vicini

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche all'ampliamento della terza corsia, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Porto Sant'Elpidio nelle tre notti consecutive di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, dalle 22:00 alle 6:00, in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona; nelle quattro notti dal 15 al 18 ottobre nello stesso orario, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona; dal 19 al 25 ottobre in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Macerata Civitanova Marche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA