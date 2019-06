Lavori in corso: chiuso per due notti un tratto di autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Lavori sull’A14, chiuso per due notti un tratto dell’autostrada.Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno per le due notti consecutive di sabato 15 e di domenica 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna, con orario 23:00-6:00.In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:-verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Porto Sant'Elpidio, si potrà percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione autostradale di Fermo Porto San Giorgio, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;-verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fermo Porto San Giorgio, si potrà percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione autostradale di Porto Sant'Elpidio, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna.