Il ladro-vandalo col bastone devasta il centro anziani: tanti danni, rubati pc e tv

PORTO SANT’ELPIDIO - Furti e vandali, preso di mira nella notte il centro sociale anziani di via Pesaro, alla Faleriense. All’una e trenta di notte entra in azione un balordo sulle cui tracce sono i militari dell’Arma. Le immagini della videosorveglianza riprendono un uomo mentre, dalla stazione ferroviaria di corsa si dirige verso il centro sociale. Ha in mano un lungo bastone.Prende subito di mira la telecamera, la sfascia e, in base all’evidenza del giorno dopo, prima tenta di passare dalla finestra, ne danneggia gli infissi, non riuscendovi prende a mazzate la vetrata. Entrato nel locale agisce con furia cieca. Danneggia la porta del bagno e mette tutto sottosopra al bar e in cucina, rovista tra i cassetti, tra gli scaffali e sparpaglia documenti contabili e altro. Apre la cassa ma soldi non ne trova e si dilegua rubando un televisore e un computer. I carabinieri, ieri mattina hanno effettuato i rilievi.