Ladro di spiccioli ​nel palazzo del Municipio: il Comune chiede i danni

PORTO SANT’ELPIDIO - Furto in Comune, l’amministrazione si costituisce parte civile nel procedimento penale e chiede 1.500 euro di risarcimento. Il riferimento è a un furto verificatosi un po’ di tempo fa. Un individuo, oggi imputato nella causa in tribunale di Fermo, si è introdotto in municipio dopo aver spaccato la porta d’ingresso, ha messo tutto all’aria al secondo piano del Comune, sparpagliando per terra documenti nell’ufficio lavori pubblici; l’imputato, secondo quanto è stato ricostruito, è rimasto per delle ore in Comune e ha rubato le monetine dalla macchinetta del caffè. Per questo si chiede il risarcimento per mille euro e 500 euro per danni non patrimoniali, anche in considerazione delle modalità con cui il furto aggravato si è consumato.