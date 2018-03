Ruba in un'auto e tenta la fuga, inseguito e arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Potrebbero aver messo la parola fine ai furti nelle auto parcheggiate in centro i carabinieri. I militari della Compagnia di Fermo e della locale stazione hanno arrestato un algerino di 33 anni colto in flagranza di reato. Il topo d’auto in sostanza stava tentando un furto. Aveva cercato di infrangere il vetro di un’autovettura parcheggiata in centro, ma è stato notato da un cittadino che ha allertato i carabinieri telefonando subito al 112. Immediato è stato l’arrivo delle pattuglie sul posto, il ladro ha tentato la fuga ma è stato inseguito e subito bloccato. Ora è rinchiuso in camera di sicurezza ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Fermo. L’episodio fa presupporre che i carabinieri stavolta possano aver messo le mani su un ladro seriale di furti in auto, considerando che negli ultimi mesi si sono moltiplicati i raid contro le vetture in sosta nel centro cittadino.