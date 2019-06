La famiglia dorme, il ladro devasta â€‹la casa e lascia un grosso coltello

di Sonia Amaolo

PORTO SANT’ELPIDIO - Furto all’alba ieri in via Ancona, quartiere Faleriense. Una famiglia si sveglia con la casa sottosopra ed un grosso coltello appoggiato sopra un mobile. Il ladro era entrato in azione mentre tutti dormivano. Ha rubato tutto l’oro a una ragazza e i soldi a un’anziana per un bottino di 700 euro. Poco dopo è scattata la denuncia ai carabinieri. L’anziana derubata dice di aver visto un’ombra allontanarsi e ha pensato che fosse un nipote. Aveva sbagliato, era il delinquente che si stava allontanando dopo il raid. Solo più tardi la famiglia si è accorta del rischio che c’è stato per tutti. Perché il furto sarebbe potuto finire in tragedia.