I ladri sfondano la vetrata poi scappano a mani vuote Danni allo chalet Pepe Nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Furti e vandalismi lungo la costa. I ladri devastano lo chalet Pepe Nero Cafè all’alba di domenica sul lungomare sud di Porto Sant’Elpidio. In azione uno o più delinquenti alle 5.30 di mattina, un’ora dopo la chiusura del locale. Per infrangere la vetrata antisfondamento hanno utilizzato un grosso masso lanciato con forza e più volte fino a mandare il vetro in frantumi. Ma prima avevano utilizzato un tagliavetro circolare per indebolire la spessa lastra lungo la linea del taglio. Così è stato possibile sfondare la parete vetrata. Quindi è stato praticato un foro vicino all’apertura. Dopo vari tentativi quindi i balordi sono riusciti a irrompere nel locale.Ieri mattina all’orario di apertura dello chalet i gestori si sono accorti che erano stati forzati tutti gli infissi lato mare. A quell’ora in spiaggia non c’era nessuno e di conseguenza i malviventi hanno agito indisturbati. Hanno evitato di farsi vedere sul lato del locale che dà sulla strada. Una volta dentro si sono diretti alla cassa. Miravano ai soldi. Hanno asportato il registratore di cassa e il cassetto, sono stati ritrovati abbandonati sulla spiaggia qualche ora dopo. Ma non c’erano soldi dunque niente bottino, solo tanti anni: 1.500 euro all’incirca dicono i gestori dello stabilimento che ieri hanno denunciato ai carabinieri. Ne è seguito il sopralluogo e sono state avviate le indagini. Cerchi concentrici praticati sui vetri per infrangerli sono putroppo su parecchi chalet della zona. Ciò non significa che ci sia la stessa mano dietro ai ripetuti raid negli esercizi del lungomare. Significa che la tecnica del tagliavetro circolare è utilizzata dai delinquenti metodicamente per fare irruzione nei locali. Va detto che la giornata di mare ha favorito furti e vandalismi. Ieri è stata una domenica di passione per polizia e carabinieri che hanno battuto palmo palmo il lungomare di Porto Sant’Elpidio, Lido Tre Archi, Lido di Fermo. Auto in sosta di persone che stavano al mare sono state ritrovate danneggiate.