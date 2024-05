PORTO SANT'ELPIDIO Ancora ladri in via Fonte Serpe e via Pescolla, dopo la notte stile Arancia Meccanica, con i residenti della zona terrorizzata da un gruppetto di ragazzi incappucciati armati di mazze e bastoni. Torna l’allerta nella zona di campagna, dove i topi d’appartamento si sono concentrati, favoriti dal fatto che essendo poco urbanizzata rispetto al Centro o alla Faleriense, è più facile la fuga prendendo per le campagne e facendo sparire le tracce.

APPROFONDIMENTI LA DISAVVENTURA Il bus si incastra su uno scalino dell'asfalto: gita saltata per i piccoli alunni di seconda e terza elementare a Montegranaro I CONTROLLI Grottazzolina, lavoro nero e scarsa sicurezza: multe da 30mila euro al commerciante all'ingrosso e azienda sospesa

E’ intervenuta anche la Digos, tanto più che dalle telecamere sono spuntate le immagini dei malviventi in azione e si cerca di fare chiarezza, almeno di circoscrivere il problema: si tratta sempre della solita banda di scalmanati in azione? Il fatto che siano tornati alla carica a distanza di pochi giorni farebbe presupporre di sì, se gli è andata bene una volta questi ci riprovano senza farsi troppi scrupoli.

I controlli

A quanto pare non bastano nemmeno più le telecamere, tra l’altro è previsto un forte potenziamento del sistema di videosorveglianza proprio in quella zona, dove chi vi abita ha deciso di investire in compartecipazione con il comune per potenziare gli impianti, si deve solo aspettare che arrivi la fibra, l’elettricità, affinché questi nuovi impianti possano essere funzionanti, collegati con le centrali della Questura, dei carabinieri, della polizia municipale. Intanto i residenti si attrezzano come possono e sono partite le ronde, uomini attrezzati con i bastoni in giro per allontanare i malintenzionati.

Al momento alle famiglie che abitano nei paraggi è sembrata questa la soluzione più a portata di mano, considerato che rapine, furti e aggressioni stanno creando una vera e propria emergenza, soprattutto nelle abitazioni isolate. Risultano anche divergenze di opinioni all’interno di questi gruppi autonomi di volenterosi che in un certo qual modo si sentono poco tutelati e il problema va ben oltre le amministrazioni comunali, la sicurezza, come l’istruzione, la sanità, è una questione che si pone a livello centrale.

Le abitazioni

Il dibattito si allarga anche a chi affitta le case a nero e a persone poco raccomandabili. Le notizie di questi giorni hanno infatti evidenziato che c’è un problema legato a gang legate perlopiù allo spaccio di droga, pregiudicati che nonostante le denunce di polizia e carabinieri continuano a spacciare e a generare allarme tra furti e risse. In rete esplode la polemica.