Ladri scatenati: â€‹dopo il colpo allo chalet è assalto ai turisti

di Sonia Amaolo

FERMO - Brutta esperienza per una coppia di turisti modenesi, si sono ritrovati l’auto danneggiata e svuotata degli acquisti fatti in giornata. Tra i quali una borsa di un prestigioso marchio locale, nuova di zecca. Spariti computer, abbigliamento, cellulare, tutto quanto era sul sedile posteriore.Un gesto che non contribuisce a promuovere il turismo. I due erano stati a pranzo in uno chalet-ristorante del lungomare sud di Porto Sant’Elpidio, dopo essere stati a fare shopping negli outlet della calzatura, poi erano andati a pranzo e si erano fermati il pomeriggio al mare. Avevano parcheggiato l’auto a sud del Frontemare Parking, di fronte allo chalet-ristorante del pranzo. Al momento di ripartire la scoperta. Il vetro posteriore della vettura, un’Audi Q3, era stato infranto e dentro era stato fatto sparire tutto.