Ladri scatenati all'assalto delle case e delle utilitarie: caccia alla banda

PORTO SANT'ELPIDIO - Topi d’appartamento in azione a Porto Sant’Elpidio mentre vanno a ruba anche le macchine. L’ultima nella notte tra lunedì e martedì in via Pesaro alla Faleriense, dove è stata rubata una Fiat Panda di colore giallo. Segni di effrazione anche in un’abitazione affacciata sulla statale in via Mazzini, vicino alla rotatoria di collegamento tra la SS16 e l’A14.

Scattato l’allarme i ladri si sono dati alla fuga facendo perdere le tracce, tutto è successo tra le tre e le quattro. Dopo i ripetuti furti di biciclette adesso a preoccupare sono le Panda probabilmente nel mirino di qualche banda di ladri specializzata in furti d’auto. Le utilitarie sono infatti nella top-ten dei furti di vetture. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dal dipartimento di pubblica sicurezza è il modello preferito dai malviventi. Le più gettonate in assoluto sono proprio le Panda, e purtroppo con l’aumentare dei furti aumenta in concomitanza anche la professionalità, le tecniche dei delinquenti. A ruota dopo le Panda le più rubate sono le Punto.

