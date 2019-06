I ladri rubano tutto â€‹il cibo e lasciano solo mezzo ciambellone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri schizzinosi ripuliscono i magazzini dell'associazione di quartiere, lasciano solo un ciambellone a metà. Maxi furto di generi alimentari ieri notte alla piattaforma polifunzionale a Fonte di Mare, estremo nord di Porto Sant’Elpidio. Manigoldi ingordi sono entrati in azione nel presidio dell’associazione di quartiere e hanno fatto sparire le vivande per la festa di quartiere che si svolge in questi giorni. Hanno agito tra le due e le cinque e non hanno risparmiato niente. Nemmeno il sugo alla boscaiola, né il dolce al cacao, né le braciole di maiale tagliate a pezzettini per farci lo spezzatino. Sono spariti pure i detersivi. E’ stato un repulisti.