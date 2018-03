Banda di ladri appassionata di pokemon, rubati pure i giochi da tavolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri appassionati di pokemon, quando la realtà supera la fantasia. Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un furto di giochi da tavolo e spiccioli. Amara sorpresa per Marco Fermani quando è andato ad aprire il suo negozio Top Deck in via San Giovanni Bosco. Il commerciante ha visto subito la finestra spaccata e ha capito, c’erano stati i ladri. Cosa potevano rubare in un negozio di giochi da tavolo, giochi di società, frequentato da collezionisti e amanti del settore? Ma proprio il fatto che l’esercizio è frequentato da intenditori lascia intendere che, se i banditi fossero stati degli esperti, avrebbero fatto sparire giochi anche di diverse migliaia di euro. E invece hanno preso pezzi alla rinfusa, soprattutto hanno mirato alla cassa. Il bottino risulta misero. Cosa che fa dire a Fermani, «se me li avessero chiesti i soldi, glieli avrei dati, mi sarei risparmiato i danni alla finestra».Cento, duecento euro in monetine, questo il bottino. Più due scatole di giochi da tavolo. I balordi sono entrati in negozio rompendo il vetro della finestra. Nessuno ha sentito rumore né si è accorto di movimenti sospetti e difatti non sono scattati allarmi né segnalazioni alle forze dell’ordine. Eppure i ladri hanno avuto il tempo di fare un putiferio nel locale. Hanno rovistato ovunque. Il negozio è aperto anche la sera dopo cena. Salvo il giovedì. E proprio in questo giorno di chiusura c’è stata l’irruzione.