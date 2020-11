Attacco senza fine dei ladri agli chalet: locale devastato per 30 euro e 6 bottiglie di vino

PORTO SANT'ELPIDIO - Ieri notte è toccato alla Rotonda, lo chalet ristorante del lungomare centro di Porto Sant'Elpidio. Ladri alle 2.30, rompono tutto per 30 euro e sei bottiglie di vino buono. Un Franciacorta Ca’ del Bosco che online si vende 30 euro a bottiglia.

Rabbia e disperazione tra balneari e ristoratori: «siamo sotto attacco, infrangono il coprifuoco, è grave anche perché è una sfida allo Stato. Noi siamo chiusi in casa ma loro no» dice il referente provinciale della categoria in Confartigianato Piero De Santis, il suo locale era stato razziato otto notti fa, e non era stato l’unico. Da gennaio la costa fermana è sotto assedio e nell’ultimo mese gli assalti si sono concentrati sulla riviera elpidiense.

