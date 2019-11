I ladri fantasma arrivano dalla finestra all'imbrunire: svaligiati altri tre appartamenti

PORTO SANT’ELPIDIO - Raffica di furti nei piani terra, appartamenti razziati dalla banda fantasma. Nessuno li vede, nessuno li sente, ma i ladri sanno dove andare a cercare. Almeno tre appartamenti martedì sono stati depredati d’oro e contanti in di due ore. Case sottosopra e serramenti in tilt. Porte e finestre sfasciate portano la stessa firma. I delinquenti hanno fatto visita a un avvocato, a due anziani, a una ragazza che aveva appena incassato lo stipendio. Non allenta l’ondata di colpi messi a segno nelle ultime settimane a Porto Sant’Elpidio.

Presi di mira i quartieri Corva, Cretarola e adesso San Filippo, con una tripletta in poche centinaia di metri. Tra le 16.30 e le 18.30 i blitz hanno portato a un bottino di mille euro in contanti più duemila euro in gioielli. In quanto a danni si registra tremila euro di spesa per riparare porte e finestre. Indagano i carabinieri. L’ultimo sopralluogo è stato effettuato ieri pomeriggio per l’ultima segnalazione. C’è un viavai continuo di gazzelle in queste ultime ore. Verifiche, sopralluoghi ovunque, alla ricerca della banda fantasma che tiene sotto scacco la riviera.

