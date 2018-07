Sparisce una bici al giorno in azione bande di ladri specializzate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO Ladri di biciclette in azione, ne sono sparite sette nell’ultima settimana. Sono rimasti a piedi tre ciclisti amatoriali, una turista, un bagnino, un pensionato, un napoletano residente da anni a Porto Sant’Elpidio che nel cercare il ladro ha rischiato grosso. Sparite mountain bike, bici da corsa e da passeggio. Rubati mezzi di ogni genere, da 200 a 5 mila euro di valore. Torna l’allarme, i verità mai rientrato.E le bici sparite potrebbero essere di più perchè non tutti denunciano. Indagano carabinieri e polizia che puntano l’attenzione sulle bande organizzate per questo tipo di furti finalizzati alla ricettazione.