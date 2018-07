Topi d'auto in azione sul lungomare, rotto il vetro per rubare pochi spiccioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Vandali in azione sul lungomare dove è stata danneggiata una vettura in sosta alla quale è stato rotto il vetro per rubare gli spiccioli all’interno. La proprietaria ha fatto la brutta scoperta dal rientro del mare e ha denunciato il furto ai carabinieri «Non perché spero di risalire ai balordi – dice – quanto per dovere civico. Queste cose vanno segnalate. E’ triste dover constatare – continua – che oggi non possiamo essere più sicuri neanche quando andiamo al mare. La delinquenza comune non nasce per caso, noi ce la siamo voluta e ce la siamo creata. In giro c'è di tutto, sia di giorno che di notte».