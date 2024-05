PORTO SANT’ELPIDIO Dipingere la Fim, valorizzarne la bellezza guardando ben oltre quel che oggi rimane dell’antica fabbrica di concimi sul lungomare Faleria. L’idea dell’estemporanea di pittura, studiata e messa in pratica nel fine settimana, la si deve al comitato di coordinamento che ha dato vita all’evento artistico dedicato alla fabbrica di concimi chimici sulla quale continua a gravare l’interrogativo: sarà demolita o restaurata? Legambiente, il Comitato pro-Fim di cui fanno parte diverse associazioni da tutta la provincia, continuano a richiamare l'attenzione intorno alla Fim con l’obiettivo di preservare quel che ne è rimasto e la speranza di farne un simbolo di storia e di cultura locale, uno snodo attrattivo a 360 gradi. L’estemporanea sulla Cattedrale è stata una presa d’atto del fatto che siamo davanti a uno dei monumenti simbolo di archeologia industriale dei primi del ‘900. Da questa premessa è nata la gara artistica che chiedeva ai partecipanti di utilizzare tutte le tecniche e proponeva loro di trovare l’anima di ciò che rimane della ex Fim. «Lo scopo principale di questa manifestazione è stato sensibilizzare l’opinione pubblica – spiegano i membri del comitato di coordinamento ex Fim con Katia Fabiani del Circolo Legambiente – sensibilizzare sulla conservazione di questo monumento vincolato dalla Sovrintendenza, con l’auspicio di un restauro futuro prima possibile, visti gli anni che ormai sono passati. Le persone che a prima vista non ne conoscevano la storia e vedono solo uno spettro di cui avevano letto di un prossimo abbattimento, messi a conoscenza del valore dell’opificio sotto il profilo culturale e turistico, una volta ristrutturato, diventano tutte favorevoli alla sua conservazione».

L'evento ha assegnato il primo premio di 500 euro a Mauro Postacchini, Sofia Paci è arrivata seconda in classifica e la prima classificata per i giovani talenti è stata Emma Rastelli. Le opere prodotte sono ora esposte alla sala convegni della Croce Verde in via del Palo. «La Cattedrale merita tutta la nostra attenzione – dice il presidente ex allievi del Liceo artistico e membro di Giuria Massimiliano Berdini –: spesso dimentichiamo dell’arte ma preservare quello che abbiamo, restaurando, è l’elemento che ha reso l’Italia la nazione più ricca d’arte e più apprezzata al mondo».

«Il restauro non solo salva la storia ma trasforma l’opera restaurata in opportunità economica per il territorio. Spero che la Cattedrale possa essere ristrutturata, magari con delle vetrate che favoriscano la visibilità della struttura interna e una visualità sia sul giardino che sul mare. Sarebbe un bellissimo teatro, una sala conferenze, un centro ricreativo, un polo culturale, un hub di ricerca e sviluppo».