Investito da un'auto, ragazzino portato all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme questa mattina a Porto Sant'Elpidio. Un ragazzino è stato investito da un'auto in via Iv Novembre, nel Borgo Marinaro della città a nord di piazza Garibaldi. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Tra l'altro stamattina lungo le vie del Borgo e dello stesso centro si è anche tenuto il tradizionale mercato. Dopo i primi soccorsi è stato deciso di allertare l'eliambulanza che dopo alcuni giri sopra piazza Garibaldi è atterrata all'ex Orfeo Serafini per trasportare il ferito all'ospedale di Ancona. Le condizioni del ragazzino non sarebbero gravi ma gli accertamenti sono in corso.