Inseguimento sulla Statale, i carabinieri bloccano un uomo che rifiuta l'alcoltest. Denunciato

PORTO SANT'ELPIDIO - Non si ferma all'alt e viene inseguito e bloccato dai carabinieri. Un 37enne del Fermano è stato denunciato dai militari dell'Arma durante un controllo effettuato dalla pattuglia del Radiomobile ne pressi del casello autostradale di Porto Sant'Elpidio. L'uomo, che viaggiava a bordo di una Lanci Y non si è fermato all'Alt dei carabinieri ed ha accelerato per far perdere le proprie tracce.

L'inseguimento dei carabinieri

I militari hanno iniziato un inseguimento durato circa due chilometri, bloccando l'auto sulla Statale 16. All'interno dell'abitacolo il conducente sembrava avere alzato parecchio il gomito: faceva difficoltà a parlare e anche a muoversi. I carabinieri del Radiomobile lo hanno invitato a sottoporsi ad accertamento con etilometro, ed alle analisi dei liquidi biologici presso una struttura sanitaria, ma il 37enne si è rifiutato. Per lui, quindi, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo, per il rifiuto a sottoporsi all’accertamento per l’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche. il 37enne, poi, è stato anche sanzionato in via amministrativa per non aver ottemperato all’invito di fermarsi, regolarmente impartito dai militari dell’arma in uniforme.

