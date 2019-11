Infortunio sul lavoro, resta schiacciato da due quintali di cartongesso: operaio all'ospedale

PORTO SANT'ELPIDIO - Infortunio sul lavoro a Porto Sant'Elpidio: un sessantatreenne cade e si rompe una gamba sotto due quintali di cartongesso.

Camerano: in trappola nella pressa, giovane operaio perde una mano

Colpito al petto dalla barra d'acciaio al cantiere: operaio grave soccorso dall'elicottero

Un blocco di 20/30 lastre da 70 chili ciascuna. E' successo in un cantiere in via Faleria intorno alle 10.30. Arrivano a sirene spiegate l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde. Il ferito viene caricato in barella, riceve le prime cure sul posto e poi il trasporto d’urgenza all’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA