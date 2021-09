Schianto con un'auto, paura per uno scooterista. Il casco evita il peggio ma arriva l'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Scontro auto-scooter oggi pomeriggio all’incrocio tra via Marina e via Venezia. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Torrette in eliambulanza. Fortunatamente il casco ha evitato il peggio, anche se nell’urto è volato via finendo a terra. L’automobilista a bordo di una Volkswagen T-Roc proveniva da nord verso sud in via Venezia.

L’urto non è stato tale da danneggiare gravemente lo scooter e l’auto ha riportato danni alla carrozzeria solo nella parte destra anteriore. Si capisce, però, che nessuno dei due, né il motociclista né la vettura procedevano a velocità sostenuta. Anche perché siamo in pieno centro e le vie sono strette, è impossibile percorrere quelle strade oltre i 50 km orari.

