Travolto da un'auto sul lungomare: motociclista 21enne soccorso dall'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Motociclista investito da un'auto a Porto Sant'Elpidio e ricoverato al Torrette di Ancona. Sia il centauro ventunenne che l’automobilista settantenne sono della zona e lo scontro si è consumato sul lungomare centro-nord.

Il giovane è stato soccorso dalla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio in ambulanza e dalla Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare con l’automedica. Il centauro è rimasto sempre cosciente ma si teme un’emorragia interna dovuta al trauma: per questo è stata chiamata l'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette.

