Violento schianto nella notte a Porto Sant'Elpidio, paura e Statale Adriatica chiusa

PORTO SANT'ELPIDIO - Violento schianto questa notte sulla Statale a Porto Sant'Elpidio all'altezza dell'incrocio con le strade che portano alla stazione ferroviaria e piazza Dante. Coinvolte tre auto ma, per fortuna, non si sono registrati feriti gravi. La ricostruzione della dinamica è in corso da parte della polizia stradale. Gli stessi agenti sono stati costretti a chiudere un tratto della Statale a sud dell'incrocio per facilitare le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto. La Statale è stata chiusa fino a notte inoltrata.

E' stata, nel Fermano, una notte di traffico intenso con auto fino all'alba soprattutto sulla Statale ma anche lungo la Faleriense. Numerosi e di forte richiamo, infatti, gli eventi in programma, in particolare il concerto di Blanco a Servigliano che ha richiamato migliaia di ragazzi, la Notte Rosa a Porto San Giorgio che si è tenuta dopo due anni di stop e che ha avuto un grande successo e il Carnevale estivo a Lido di Fermo.