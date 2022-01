Violento schianto frontale sulla Statale Adriatica, gravi danni alle auto e rallentamenti al traffico

PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente sulla Statale in pieno centro oggi alle 13. Scontro tra una Hyundai e un Fiat, due utilitarie si sono incrociate mentre procedevano una verso sud e l’altra verso nord. L’impatto è stato violento, seppure non ci siano stati feriti. Fortunatamente non c’erano pedoni altrimenti ci sarebbero stati ben altri problemi.

Sul posto con i carabinieri del Nucleo radiomobile, la guardia di finanza e i vigili del fuoco sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza del 118 senza automedica perché non risultavano feriti. L’incidente ha provocato qualche disagio alla viabilità con rallentamenti durante le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della strada. Nelle vicinanze ci sono semafori ma quel tratto resta sempre pericoloso perché gli automobilisti, nonostante i semafori, sfrecciano veloci.

