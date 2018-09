Finisce fuori strada con l'auto sfascia segnali e paletti Danni a due vetture in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Provoca un incidente alle 6.30 di mattina sulla statale alla Faleriense, sfascia segnali stradali, sei paletti metallici di recinzione e due auto parcheggiate. Moglie e bambina piccola ricoverate all'ospedale. Non sono gravi.La piccola è stata caricata in ambulanza con il passeggino e le bambole. A scatenare il caos l'uomo al volante. Come di rito è stato sottoposto alla prova del palloncino. Sul posto Croce verde, la polizia municipale, il carro attrezzi per rimuovere i mezzi incidentati e ripulire. In un primo momento era intervenuta anche la volante della questura.