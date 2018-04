Si chiude la mano in una porta alla scuola primaria paura per una bimba di 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura per una bambina di due anni che si è fatta male mentre giocava alla scuola primaria di via Milano. Secondo una prima ricostruizione la piccola si sarebbe chiusa una mano in una porta. Tuttavia per precauzione è stata allertata l'eliambulanza per il suo trasporto al Salesi. Sull'episodio si stanno ancora effettuando le opportune verifiche per capire meglio la natura dell'incidente.