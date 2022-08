Cade con lo scooter, paura per una commerciante a Porto Sant'Elpidio: soccorsa dall'eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Allarme stasera a Porto Sant’Elpidio per un incidente stradale avvenuto nella zona della piscina. Una donna in sella a uno scooter, forse per evitare un’auto (ma la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale) è caduta rovinosamente sull’asfalto. La donna (si tratta di una nota commerciante cittadina, titolare di uno chalet sul lungomare centro) ha riportato alcune ferite soprattutto a una gamba tanto che il 118 ha preferito allertare l’eliambulanza.

Eliambulanza atterrata per soccorrere la donna

L'elicottero è atterrato nei pressi del luogo dell’incidente e portato poi la ferita all’ospedale di Torrette. La ricostruzione è ancora in corso da parte dei vigili urbani. L’elicottero di Marche Soccorso è quindi atterrato in città per la seconda volta dopo l’incidente della mattinata nel quale è rimasto ferito un centauro. La donna, comunque, secondo le testimonianze di chi ha assistito all’incidente, è rimasta sempre cosciente anche se, per precauzione, è stato confermato il trasporto ad Ancona.