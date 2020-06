Scontro all'incrocio e il furgone si ribalta in strada: un uomo e una donna all'ospedale

PORTO SANT'ELPIDIO - Brutto incidente questa mattina all’incrocio tra via Pirandello e via Romagna a Porto Sant'Elpidio, un furgone si è ribaltato sulla statua della Madonnina al parco giochi e all’ospedale per le ferite riportate sono finiti un uomo e una donna, entrambi della zona, un 62enne che era alla guida del furgone e una ultrasettantenne che era al volante di una Fiat di colore grigio metallizzato.

Entrambi sono stati trasportati al nosocomio di Fermo. Sul posto l’automedica del 118 con due ambulanze, la Croce Verde Porto Sant’Elpidio e la Croce Azzurra Sant’Elpidio a Mare. Alle 11.45 c’è stato l’impatto all’incrocio. Dei rilievi si occupa la Polizia municipale

