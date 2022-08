PORTO SANT’ELPIDIO - È della Faleriense e ha 35 anni, questo l’identikit del pirata della strada che domenica sera a bordo di un’Audi Station Wagon nera ha investito un diciassettenne in scooter sulla statale a Porto Sant’Elpidio al semaforo del ponte del palo.

Schianto choc sul lungomare di Civitanova: scooter contro un lampione, muore un uomo di 32 anni

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Porto Sant'Elpidio, provoca un incidente e scappa: caccia al pirata della strada. «Aiutateci a rintracciarlo»

Indagini lampo dei carabinieri, supportati dagli agenti della polizia municipale. I militari dell’Arma hanno inchiodato il trentacinquenne alle sue responsabilità. È stato un lavoro d’equipe supportato dagli impianti di videosorveglianza dislocati su tutta la statale e nella parte più a sud di Porto Sant’Elpidio verso la costa. Il 35enne è stato denunciato per lesioni stradali ed omissione di soccorso. Il minorenne ferito e ricoverato all’ospedale di Civitanova «è stato operato al braccio destro» riferisce Andrea Carnevale, il padre. Dovrà sottoporsi a un altro delicato intervento ad Ancona per la frattura della mandibola. L’incidente si era verificato tra la statale e via della Pace. Subito si era parlato di un’Audi ma nessuno aveva visto la targa, le telecamere sono state fondamentali. Il padre del diciassettenne aveva lanciato un appello su Facebook per le ricerche. «È stata fondamentale la collaborazione tra carabinieri, polizia locale grazie anche all’uso delle telecamere - dice l’assessore alla Sicurezza Vitaliano Romitelli - con il Comando siamo stati telefonicamente vicino alla famiglia del ragazzo ferito e speriamo si riprenda presto».