Travolge un ragazza e scappa: caccia al pirata della strada su un'auto bianca

PORTO SANT'ELPIDIO - Ragazza investita in via Milano, il pirata della strada scappa e non la soccorre dopo l’urto. Il brutto incidente è avvenuto alle 13 poco più a sud dell’incrocio tra via Parma e via Milano. Purtroppo tra i tanti testimoni del fatto pare che nessuno sia riuscito a vedere né la targa della vettura né il modello ma solo il colore. Era un’auto bianca. La ragazza è stata stabilizzata e caricata in barella, è rimasta sempre cosciente e non è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per il soccorso. È rimasta gravemente ferita alla gamba destra. Sul posto i carabinieri per i rilievi, che indagano anche nelle immagini delle telecamere presenti in zona.

