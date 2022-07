PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente sul lavoro, un cinquantenne ricoverato a Torrette dopo l’infortunio. Le sue condizioni nell’immediato non sono state giudicate particolarmente gravi. Comunque non si tratta di un incidente tanto lieve considerato che ha riportato un trauma cranico e fratture multiple alla gamba e alla clavicola. L’uomo è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. L’incidente si è verificato in un’azienda della zona industriale sud.

Sono intervenuti i sanitari con l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde ma nel frattempo era stato allertato Icaro che è atterrato sulla piazzetta della zona industriale. L’operaio è stato stabilizzato e, prestate le prime cure sul posto, è stato trasferito al nosocomio anconetano. Sul caso indaga la polizia in stretto rapporto con l’Ispettorato del lavoro. Non è chiara la dinamica dell’accaduto, le ferite riportate fanno ipotizzare una brutta caduta dall’alto ma si apprende che l’uomo stesse utilizzando un macchinario che deve essergli sfuggito di mano: l’uomo deve aver perso l’equilibrio cadendo rovinosamente e poi battendo forte in terra con la parte superiore del corpo.