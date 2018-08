Scontro tra auto all'incrocio due donne trasportate al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Scontro tra due vetture all’incrocio, due donne finiscono all’ospedale. L’incidente si è verificato sullo snodo tra via Palermo e via Potenza. L’impatto tra una Citroen C3 che procedeva da nord diretta a sud guidata da una ventunenne e una Fiat Punto con al volante una cinquantasettenne che viaggiava da est verso ovest. Gravemente danneggiate le vetture, è stato necessario l’intervento del carro attrezzi. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, le due donne sono state trasportate al nosocomio fermano dai volontari della pubblica assistenza.