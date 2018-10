Con l’auto contro la pianta Soccorse figlia, mamma e nonna tre donne all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Incidente in via Faleria. All’ospedale figlia, mamma e nonna. Sono tutte del posto. Una Fiat Punto si è fermata davanti alla vetrata del bar, poco ci è mancato che entrasse nel locale Rendez Vous, di fronte alla pedana di legno del lungomare sud.L’auto si è fermata appena in tempo, dopo aver danneggiato una pianta a recinzione dell’esercizio. E’ lo strano incidente, protagoniste quattro donne. Tre: figlia, madre e nonna di 20, 50 e 70 anni erano a bordo della Punto che procedeva in via Faleria direzione sud-nord.La quarta donna, una quarantenne al volante di una Lancia Musa che arrivava da via Marina ed era diretta sul lungomare verso nord. Per cause in corso di accertamento all’incrocio è successo il patatrac. Qualcuno dice che una piantina sul lungomare limita la visuale, qualcuno parla di pericolosa distrazione al volante, altri di uno stop, tra via Marina e via Faleria, difficile da rispettare. Spetterà a polizia o carabinieri stabilire l’esatta dinamica dei fatti.